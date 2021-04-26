國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭表示，國際蘭馨交流協會今後持續幫助婦女與女孩爭取經濟賦權，向2021-2031大目標邁進。（盧金足攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會「2021年台灣專區年會」26日在台中市登場，以「愛、感動、感謝」為主題，揭開序幕。（盧金足攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會共同在國際婦女組織，持續為全球的婦女與女孩發聲。（盧金足攝）

台灣專區成立發展迅速，至今已有40個分會，會員人數近1900人，遍布全國各地。（盧金足攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會「2021年台灣專區年會」26日在台中市登場，以「愛、感動、感謝」為主題，揭開序幕。（盧金足攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會「2021年台灣專區年會」26日在台中市登場，由總監王玉餘帶領第23屆會務團隊，以「愛、感動、感謝」為主題，揭開序幕。為培植更多國家優秀女青年，自2013年起結合全國分會推出「蘭馨愛‧讓夢想起飛」國立清寒女大學生助學方案，幫助家境清寒且就讀國立大學的績優女學生繼續升學、實現夢想，至今幫助過50名女大生直至完成大學學業。

國際蘭馨交流協會世界總會成立於1921年美國加州奧克蘭，總部設立於英國劍橋，為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，有權派代表出席聯合國相關機構會議。

國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭指出，世界總會組織遍布全球122個國家，會員人數逾7萬5千人，我國於1992年2月間由日本南區總會輔導，分別於台北、台中、高雄成立三個分會，於1996年統一名稱為國際蘭馨交流協會中華民國總會。

國際蘭馨交流協會中華民國總會首任總監為蔡鈴蘭、現任總監王玉餘、監事長鍾千惠、祕書長王智玲、財務長詹秋燕，以及第23屆會務團隊，台灣專區成立發展迅速，至今已有40個分會，會員人數近1900人，遍布全國各地。

今年初，國際蘭馨交流協會中華民國總會前總監、前美洲聯盟主席潘維剛，通過美洲聯盟理事會甄選，成為國際蘭馨世界總會理事，前總監許新凰也時任國際蘭馨美洲聯盟理事，共同在國際婦女組織為全球的婦女與女孩發聲。

王玉餘表示，今年為國際蘭馨成立100周年，蘭馨會員恭逢盛會，在慶祝蘭馨成立百年之際，意識到邁向性別平等的道路依然困難重重，受到新冠疫情影響，全球不少城市實施封城管制，導致弱勢婦女與女孩遭受各種形式侵害的潛在風險和挑戰增加。

蘭馨會呼籲大眾關注關鍵議題，並且採取行動，包括FGM女性割禮、家庭暴力、童婚、高齡婦女的權利、人口販運，以及移民議題，結合全世界的力量、發揮國際影響力來避免憾事重複上演。

國際蘭馨交流協會中華民國總會投入女性關懷行動，提供「實現妳的夢想獎」給擔負家中主要經濟來源的婦女提供現金獎勵，幫助她們實現教育目標，改善生活，翻轉人生。

此外，國際蘭馨交流協會中華民國總會推出「蘭馨愛‧讓夢想起飛」國立清寒女大學生助學方案，幫助家境清寒且就讀國立大學之績優女學生繼續升學、實現夢想，至今已幫助過50名女大生直至完成大學學業。

蔡鈴蘭強調，國際蘭馨交流協會今後持續幫助婦女與女孩爭取經濟賦權，向2021-2031大目標邁進，透過教育，投資婦女與女孩的夢想，幫助女性發揮自己的才華與能力，獨立自主時，也有機會回饋社會。

(中時 )