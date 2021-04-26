澳洲檢驗陽性的機師案接觸者採檢情況。（中央流行疫情指揮中心提供）

華航機師近日確診連環爆，截至目前已累計9人，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，針對華航機師的擴大採檢預計本周四(29)、五(30)可告一段落，並召開專家會議針對傳播鏈、系統性問題、目前管制是否有效管理等來做討論，至於採檢對象是否要擴大到其他航空公司，「不是不可能，但仍待採檢數據結果出來再決定。」

陳時中表示，目前華航機師的擴大採檢人數為1272人，理論上本周四、五可完成相關採檢工作，結果也會出來，至於是否有計劃擴大採檢其他航空機組人員，「也不是不可能」，不過華航貨機出勤頻繁，母數較大，確診的可能性也高，待等本周擴大採檢結束後，再根據手上資料回頭決定是否加嚴相關管制措施。」

針對本次澳洲檢驗陽性機師案中，昨(25)日專家會議中已擴大接觸對象338人，目前已採172人，其中陰性145人，陽性4人(1090、1091、1092、1100)，檢驗中23人，待採46人，目前沒有增加確診案例。

指揮中心發言人莊人祥補充，目前接種已累計4萬2672人，疫苗接種後不良反應增加19件，其中有一件事疑似嚴重不良事件的部分，為一40多歲女性接種後12天出現右腿不適，並於第23天出現口齒不清，懷疑是暫時性腦缺血，經住院評估檢查後症狀在隔天已改善，隨後即辦理出院，現已恢復上班，門診也在持續追蹤中。

莊人祥說，是否接種後會有暫時性腦缺血的症狀，目前還沒有相關報告，只是兩件事剛好發生在一起，至於機組人員擴大採檢後會載到桃醫，有67位會接種。

陳時中指出，施打意願是否有提高要看這兩天的狀況，因為前兩天是假日，診所開診較少，華航除了載人員到醫院，目前也會安排到採檢的地方為機組人員施打，疫苗採購目前沒有新的進度。

(中時 )