有媒體公布4月最新國政民調，關於蔡英文總統部分，不論是信任度與執政滿意度，均比3月調查數字均稍微下滑，但是比起2020年3月剛當選時的數字，信任度下跌11.8個百分點，執政滿意度下跌14.3個百分點。媒體指出，「聯美抗中」與「防疫成果」終非治國利民正辦，民眾更在意政府改革的態度與速度。

《美麗島電子報》今（26）日公布4月最新國政民調，關於蔡英文總統部分，信任度（針對個人）為57.0%，比3月減少2.4個百分點，不信任度為36.8%，比3月微增0.5個百分點。對蔡英文總統執政整體表現（針對事）而言，有56.0%滿意整體執政表現，比3月減少3.3個百分點，41.3%表示不滿意，比3月增加3.2個百分點。

不過，《美麗島電子報》也特別指出，民眾對蔡英文總統在2020年3月大選後的信任度最高點為68.8%，至今下跌11.8個百分點，不信任度2020年3月的最低點22.7%，則增加14.1個百分點。

另外，民眾對蔡總統在2020年大選後的執政表現，2020年4月滿意度最高點為70.3%，至今下跌14.3個百分點，同時不滿意度2020年4月最低點24.1%相比，增加17.2個百分點。

《美麗島電子報》總結民調數字指出，雖然聯美抗中與防疫成果可有效提升執政者信任度與滿意度，但「終非治國利民正辦」，民眾更在意政府改革的態度與速度，否則自詡最會溝通、會做事的政府只是宣傳口號。

《美麗島電子報》說明，此調查由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍：全國22個縣市。調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：2021年4月21日至4月22日。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

(中時新聞網)