屏東客家本位教材編輯國小一至六年級具客家文化元素的「國語」及「生活」，讓內容更貼近生活文化。（林和生攝）

屏東縣政府團隊耗時2年，編撰全國首套以客家文化為主體的客家本位補充教材，將在7月底前完成，預告會讓客庄學校納入110學年度課程，同時推出數位動畫、跨域美感地圖及程式設計寫入機器人互動教學，屏東縣長潘孟安感動地說，這會是六堆開庄300年最好獻禮。

客家課程發展中心主任鍾秀鳳表示，過去教材容易偏向「都市觀點」，此次客家本位教材編輯國小一至六年級具客家文化元素的「國語」及「生活」，課程中心透過田野調查、訪談耆老、拜訪作家、實地考察，甚至透過網路取得海外聯繫，讓內容更貼近生活文化。

鍾秀鳳透露，教材中將「百年尖炮城」透過數位動畫，讓學生瞭解客庄12大節慶尖炮城活動，並寫入課本中，另外也把傳統客家花布歷史，藉由課文新詩道出文化內涵。

潘孟安坦言，「客家本位教材編撰並非要去什麼化」，而是一直思考學生總是清楚知道長江、黃河，卻不知道鄉里的龍頸溪，熟背喜馬拉雅山標高，卻不知道大武山在哪？沒有在地、遑論國際，這是催生教材起因。

潘強調，屏東是多元族群融合的城市，希望讓每一個族群文化、語言都得以保存，把理想轉換為實際行動；這套教材並非單純學習語言，更把相關慶典、文化或是產業生活情境融入，在潛移默化學習過程中，更能瞭解自己所屬的族群脈絡。

鍾秀鳳說，除了補充教材外，同時研發客家風旅明信片，內容包含客家慶典、六堆客家、自然生態、客家產業與客家地景共5套；未來學校端可全套教材、分主題選用，或擇訂所屬學區課文教材選用，並不局限在客庄小學專用。

(中時 )