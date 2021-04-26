桃園市平鎮區新富市場委託管理案決標給全聯營運，決標金額6390萬，履約期限8年，每年權利金852萬元，相當於每個月71萬元。新富市場停車空間為地下1、2層以及地上4、5層、頂樓RF，汽車停車位215格，機車173格。

全聯得標後，向經發局提報的停車費率為每小時30元，月租3600元，遭附近居民抗議行情遠高於週邊停車費率，為此黃敬平議員26日邀集經發局、交通局、得標廠商全聯召開協調會。

黃敬平說，市場大樓預定費率明顯高於週邊停車行情，不僅一小時30元，月租則是3600元，顯見於價格訂定前經發局並未仔細評估以及參考週邊行情，如果無法降價，等於是坑殺里民，不排除要求市府與全聯解約以表里民憤怒。

里長秦耀舜說，實地調查附近公、有停車場，價格約落在1600元至2700之間，新富市場高於行情太多，也會連帶影響週邊停車費率看漲。黃敬平也說，新富市場停車場具公共服務性質，月租卻遠超出市場行情，幾乎是桃園區藝文特區或是火車站附近的費率，甚至中壢銀河廣場都沒有這麼貴。

全聯表示停車費率反映設備和保全人事成本，經發局則說，該費率經過專業顧問公司評估，跟交通局研議後訂定，接下來試營運期間會滾動式修正，若民眾停車意願不高將檢討費率。

(中時 )