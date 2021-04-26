新冠疫情吞噬印度，當地火葬場人員無奈表示從沒看過這麼糟的狀況，患者像動物一樣死去，家屬難過指出，「人們不僅在德里活不下去，死時也不能安穩死去。」

印度今（26）日新增逾35萬新冠病例、2,812人病歿，連5日創下全球單日確診紀錄，火葬場員工手邊工作沒停過，直言患者就像動物一樣死去，由於死者太多，祈求讓死者靈魂解脫的宗教儀式被迫全數跳過，一名家屬無奈表示，患者甚至不能安穩死去。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，印度第二波新冠疫情失控，今日新增352,991例確診、2,812死亡病例，單日新增確診病例已經連續5日創世界紀錄，而且一日比一日還高，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今日下午3時，印度已經有超過1,731萬人確診、19.5萬人病歿，不過專家指出，實際死亡數字可能更高，因為許多疑似案例尚未計入，或者是被歸類為其他死因。

印度新冠死者太多，首都新德里的墓地空間已經快用罄。（圖／美聯社）

印度疫情失控最可反映在忙翻了的墓地及火葬場，以及在去醫院的路途中因為缺氧不斷喘氣、瀕臨死亡的患者身上。首都新德里的墓地空間已經快被用罄，印度中部馬德雅省首府博帕爾（Bhopal）的火葬場已經大幅提升火葬堆的數目，從十多個一口氣增加至50個，不過家屬仍得等上數小時才能為家人進行火葬。

當地火葬場官員夏瑪（Mamtesh Sharma）表示，「病毒就像怪獸一樣吞噬我們城市的人民。」由於遺體數量太多，火葬場被迫跳過所有祈福儀式，印度教相信，這些儀式能夠讓死者從輪迴的命運中解脫。夏瑪說，「遺體運到後我們就只是焚燒遺體，就好像我們處在戰爭之中。」

德里非政府組織「Sant Shiv Sewa Foundation」創辦人馬洛特拉（Charanjeev Malhotra）已經從事火葬數十年，不過他最近幾乎無法停下手邊工作，「我從來沒見過這麼糟的狀況，真不敢相信我們是在印度首都德里」，「人們根本沒有氧氣可用，他們就像動物那樣死去」，火葬場甚至沒有足夠資源為死者進行火葬。

醫院爆滿，瀕死新冠患者到處碰壁，家屬必須自己運送患者到其他醫院就醫，自己找氧氣瓶、藥物，不過通常最終換來的仍是親友不幸死去。一名女子的哥哥連續被2間醫院拒收，女子將哥哥送去第3間醫院，在等待過程中，哥哥仍因為將氧氣用盡喪命。

印度新冠死者太多，首都新德里臨時設置大型火葬場。（圖／美聯社）

德里居民普里亞（Anshu Priya）花了一整天為新冠病重的公婆找氧氣瓶，不過一般正規商店的氧氣瓶已經賣光，黑市一瓶氧氣瓶的價格卻高達5萬盧比（約新台幣1.86萬元），比一般價格貴上將近10倍，一般價格為6,000盧比（約新台幣2,239元）。

患者家屬也必須自己找實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）讓患者使用，瑞德西韋目前已經獲得印度官方緊急授權使用，不過一般藥局也已經買不到了，民眾只能轉向黑市，黑市價格每100毫克介於330美元至1,000美元之間（約新台幣9,200-27,900元），一般價格為12至53美元（約新台幣334-1,500元）。

印度人付出高額代價讓家人接受治療，不過最慘的是砸大筆金錢還買到假藥，目前當地黑市似乎已經出現假的「瑞德西韋」，絕望的情緒驅使當地人傾向相信任何希望，進一步助長黑市生意，家屬狄瓦里（Anuj Tiwari）表示，像他這樣的人沒有其他選擇，只能付更多錢，「看起來你不僅無法在醫院接受治療，也無法在家中保護家人。」

家屬希萬吉（Shivangi）在為祖父火葬的同時受訪表示，對於現況相當「絕望」，「人們不僅在德里活不下去，死時也不能安穩死去。」

(中時新聞網)