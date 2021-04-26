經過14場領騎活動、超過200萬筆投票數，15條獲獎的自行車道，今天在「騎亮臺灣 最讚亮點自行車道頒獎典15禮暨執行成果發表會」由各代表受獎，教育部次長林騰蛟感謝地方政府除積極營造友善且具獨特魅力的自行車道，並與體育署攜手辦理領騎活動，吸引更多民眾出門用單車體驗臺灣之美，提升自行車運動人口，另有利於活絡車道沿線周邊商機，帶動產業發展。

教育部體育署為了推廣前瞻計畫、營造友善自行車道計畫補助個案，自2018年底組成自行車道輔導團，由前瞻計畫補助案件遴選潛力自行車道後，提出車道改善輔導方案供地方政府參考，接續辦理全民票選最讚亮點自行車道活動，為期1個月的網路票選，吸引超過200萬筆的投票數，15條獲選車道於去年世界自行車日公布，並自去年9月到今年4月聯合地方政府舉辦14場領騎活動，讓民眾親身體驗體育署逐年營造友善自行車道的成果。

為讓民眾深入走訪15條最讚亮點自行車路線，體育署編撰自行車運動遊憩手冊，以「騎亮臺灣—單車‧騎旅‧臺灣之美」為主題，結合交通接駁、住宿餐飲、打卡熱點、在地美食等資訊，使自行車道更貼近民眾生活、運動及旅遊，打造全新的自行車運動旅遊風潮。

獲獎的15條車道，其中「最佳亮點自行車道」有宜蘭雙園自行車道、宜蘭南方澳山海漫遊自行車道、新北基隆和自行車道、新北三貂嶺自行車道、台中潭雅神綠園道、台中清水自行車道、台南查畝營自行車道、台東加走灣Kakacawan自行車道、台東鹿野自行車道、金門金城環鎮自行車道獲獎，「最讚人氣自行車道獎」則是南投名間鄉波羅水綠隧自行車道、高雄愛河蓮池潭自行車道，「特選佳作自行車道獎」為苗栗綠光海風自行車道、嘉義朴子溪自行車道、屏東萬金糖鐵自行車道。

(中時 )