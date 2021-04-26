理想、事業、幸福，孰輕孰重，能否魚與熊掌都兼得，是多數人追尋夢想過程中常有的疑惑。累積逾40年豐富的機械設計製造專業-「德士凸輪」，秉持「創新、專業、快速、品質」精神，創下無數光輝紀錄，逾75％的市佔率，客戶遍及全球各產業。德士凸輪締造台灣之光，培育無數人才。德士凸輪依專長適才適用，根據員工的興趣或專長，實施專職訓練，培育新血，造就人才，給年輕人一個實現夢想的機會與舞台。

德士凸輪41年豐富機械設計製造的實務經驗，不論是在客製化凸輪設計製造、工具機業中所需之自動換刀機構 ATC、自動化設備所用之間歇分割器 INDEX、及分度盤，均深受各業界一致好評與肯定。

精益求精的專業及技術，德士凸輪更推出各型的四軸和五軸的滾子式分度盤，縮小體積提升效能。縱使近年大環境不景氣及疫情來襲，業績表現依然優於市場平均水準。不僅逾7成市占率，德士ATC換刀系統年產約5萬台，產量躍居世界第一位。

德士凸輪表示，舉凡食、衣、住、行、育、樂，各產業產線都會運用到工具機。尤其，在工具機智慧化、自動化的效率作業下，為企業主縮減人力成本、提高生產效能。德士凸輪持續的創新研發，客製化的能力，研發速度優於業界，創造不可取代的龍頭地位。

能成就業界屹立不搖的市場地位，德士凸輪對「幸福企業」有一套獨特的理念，認為企業的永續經營才能為員工創造幸福，為此，公司不斷的精進創新，積極開拓市場，以穩健經營為首、薪資福利為本，營造勞資雙方愉悅的工作場域。

為犒賞辛苦工作員工，德士凸輪福利下重本，從尾牙就可窺知一二。每年尾牙都不計成本，食材精挑細選、多項料理海鮮讓員工吃到飽、吃最好。娛興節目並邀請表演團體，若員工參與表演另有高額獎金，獎金從1-3萬元不等。

員工旅遊。（圖/德士凸輪提供）

每年員工旅遊一定進住「五星級」高級飯店，住宿、行程規劃一點也不馬虎，從義大世界、理想大地、遠雄海洋公園等著名旅遊景點。

福利面向百百款，德士凸輪視員工如家人，員工餐廳免費供午晚餐，一樣讓你吃到飽不收一毛錢；員工宿舍每間有冷氣，不收住宿費。每到寒流來襲時，公司還煲湯給員工暖身補氣。

此外，福利還有五一勞動節獎金紅包、中秋禮品、團體保險、公司及部門不定期聚餐。凡當年營收穩定，年終至少1個月，並上看2個月不等。

德士凸輪目前在台灣桃園龜山有一、二、三廠，在江蘇崑山設有弘迪廠。因應業務持續擴張及人才的需求，強力招募人才，於1111人力銀行開出機台操作人員、 繪圖設計高級工程師、外派大陸指導專員、產品組立人員、電腦數控CNC立臥式機台操作工程師、QC檢驗人員等多項職缺。

具備獨立操作工具機能力，為現今市場的搶手人才。德士凸輪對人才的訓練發展十分重視，招募人才不限學歷、科系限制。以操作人員而言，無經驗可，公司從零培訓，最快半年上手後，還有機會學習程式編碼，往進一步的專業職邁進。

德士凸輪不斷成長與創新，竭誠歡迎具有企圖心、進取心及學習心的優秀新血加入德士的大家庭，攜手經營共創雙贏。

員工旅遊。（圖/德士凸輪提供）

(中時新聞網)