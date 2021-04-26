風水學中，水代表著財富，能夠幫助家宅催旺財運，家中一切與水有關的物品，都會影響家人財運的發展。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，若是家中水的位置不對，或是家人使用的方法不恰當，不僅不能催旺財運，反而壓制了財運的發展，導致家宅財運受阻，家人賺錢困難，因此要特別注意。

▍1.魚缸不遮擋

很多家庭會擺放魚缸，若想用魚缸來催財，一定要注意擺放位置，在風水學中，財位是正能量匯聚之地，影響著整個家宅的財運，若是將魚缸擺放在財位，不僅能催旺財氣，還能增加財位的生氣。

魚缸在擺放時，不可用布遮擋起來，否則就會變成虛水，有損財運。另外，魚缸裡面不能只有水，而沒有魚，這樣也會導致破財。

▍2.飲水機擺東方

風水學中認為，水即是財，所以飲水機也不可隨意放置，擺放在家中的東方是非常好的選擇，東方五行屬木，水生木，可以增強家中財氣，讓家人獲得滾滾財源。另外，最好擺放在沙發前方，如此才可以使飲水機內的水朝家裡流，有進財的寓意。

▍3.水龍頭遠離瓦斯爐

水龍頭如果鬆動漏水就要及時更換，否則就很容易使得家人財運流失，漏財嚴重。此外，對於廚房中的水龍頭，在設置時不要與瓦斯爐、電磁爐相鄰或正對，因為爐灶五行屬火，而水龍頭五行屬水，這種格局水火不容，會導致家人常有爭吵，是非矛盾不斷。

▍4.做菜只能用廚房的水

有的人為了方便，會直接在廁所的水龍頭接水做飯，其實這是非常不吉利的做法，會導致家人的財運走下坡，且難以改善。要注意，生活用水只能用廚房中的水，才利於家人運勢的發展。

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(中時新聞網)