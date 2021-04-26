水泥車下台88後自撞號誌桿，連人帶車翻覆路旁草叢。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

水泥車下台88後自撞號誌桿，連人帶車翻覆路旁草叢。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

水泥車下台88後自撞號誌桿，連人帶車翻覆路旁草叢。(警方提供／謝佳潾屏東傳真)

41歲辜姓司機26日下午駕駛水泥預拌車下台88交流道、要左轉往潮州台一線路段時，竟不慎撞上號誌桿，隨後連人帶車翻覆路旁草叢，幸無人傷亡，但卻導致號誌桿傾斜故障，目前正由警方在現場指揮疏導交通。

警方指出，因水泥預拌車是翻覆在路旁草叢，所以並未影響交通行駛，但因號誌故障，目前仍由同仁在場指揮疏導交通，並已通知警廣路況中心及相關單位搶修中。

警方說，辜姓駕駛沒有受傷，酒測值為零，後續將釐清相關肇事原因。

(中時 )