台88線匝道水泥車撞號誌桿 整車翻覆路旁無人傷 16:512021/04/26 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 水泥車下台88後自撞號誌桿，連人帶車翻覆路旁草叢。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水泥車下台88後自撞號誌桿，連人帶車翻覆路旁草叢。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) 水泥車下台88後自撞號誌桿，連人帶車翻覆路旁草叢。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) 水泥車下台88後自撞號誌桿，連人帶車翻覆路旁草叢。(警方提供／謝佳潾屏東傳真) 41歲辜姓司機26日下午駕駛水泥預拌車下台88交流道、要左轉往潮州台一線路段時，竟不慎撞上號誌桿，隨後連人帶車翻覆路旁草叢，幸無人傷亡，但卻導致號誌桿傾斜故障，目前正由警方在現場指揮疏導交通。 警方指出，因水泥預拌車是翻覆在路旁草叢，所以並未影響交通行駛，但因號誌故障，目前仍由同仁在場指揮疏導交通，並已通知警廣路況中心及相關單位搶修中。 警方說，辜姓駕駛沒有受傷，酒測值為零，後續將釐清相關肇事原因。 19歲騎士超車不慎自摔 倒對向車道遭聯結車輾斃 中市紅白2車路口相撞 波及4車受損 (中時 ) #翻覆 #號誌桿 #草叢 #路旁 #88 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄女租車載2男到中橫公路 疑輕生車上3人亡 15:122021/04/25 社會 家屬控過勞害命 司機求診紀錄打臉 04:102021/04/26 地方新聞 外送員車牌貼貼紙 同行怒撕嗆丟臉 爆激烈跳針衝突 17:542021/04/26 社會 假日逾5百車進不了和平島 立院交委會要求盤點問題 17:212021/04/26 生活 單親媽半夜開車載6歲兒撞超商 目擊者稱完全沒踩剎車 15:562021/04/26 社會 民眾遭擦撞欲報警抓肇逃 卻先吃1罰單 15:112021/04/26 社會 芎林發現超過半世紀17米高紅磚方形煙囪 期盼修復重見昔日風貌 15:062021/04/26 生活 台中版東區門戶計畫媲美東京丸之內 擁捷運、水岸、商城正核心 17:432021/04/26 區域情報-台中 壓到一顆30cm石頭 3寶爸駕特斯拉失控撞成廢鐵 12:562021/04/26 社會 女毒蟲撞路檢點警開2槍 副駕女中彈遭丟包醫院不治 12:332021/04/26 社會 南投縣府斥資千萬元 改善草屯農路護岸 17:212021/04/26 寶島 社會熱門新聞 男開國道遇逼車慘吃33張罰單 怒提訴訟結果曝光笑了 - 社會 北市景美槍響 愛貓陽台曬太陽遭開2槍 頭部中彈口吐鮮血 - 社會 冷血重摔7歲男童 柔道教練進看守所第2天爆就醫 - 社會 單親媽半夜開車載6歲兒撞超商 目擊者稱完全沒踩剎車 - 社會 柔道遭摔腦死7歲童狀況好轉 叔叔喜泣：他努力撐過來了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。