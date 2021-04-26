《美麗島電子報》今(26日)公布最新民調顯示，台中市長盧秀燕不論是滿意度或是信任度都超過7成，且在2022年地方選舉中，盧秀燕無論是對上民進黨立委蔡其昌或何欣純，支持度也是大幅領先。對此，精神科醫師沈政男認為，盧秀燕已經逐漸抓到滿足市民需求的要領。

沈政男今在臉書上表示，盧秀燕的滿意度超過7成，這當固然有台中捷運通車帶來的煙火效應，但盧市長從上任後的3成多，在去年升到5成，今年又升到7成，絕對不能說只是運氣，而是她逐漸抓到了滿足市民需求的要領。

沈政男更以反萊豬盧秀燕對AIT嗆聲、反空汙，以及對台中捷運問題的處理為例指出，做市政只要抓住一個標準差的範圍，滿足六成八選民就好，不要想討好所有人，尤其是討好外圍值，那是強迫傾向，只會推走中間值，但很多政治人物都有強迫傾向，於是容易犯這樣的錯誤。

沈政男更把盧秀燕和前市長林佳龍對照，並分析為何林佳龍沒有出席台中捷運通車典禮？「還記不記得林佳龍剛當上台中市長，就把胡志強的BRT雙節公車系統廢掉了？恐怕這次不出席，也是同樣心理吧」。

沈政男認為，都說「政治是高明的騙術」，但其實要看你騙的是誰，「權力總是逼出一個人的真正性格」，民的要求很簡單，就是你體認到我的需求，然後用一個劍及履及的方式，趕快滿足我的需求，而不是陷在個人的種種性格特質裡，忽略了我的需求。

沈政男坦言，問題是權力總是使人迷惑，看不清現實，政治人物只有一個現實，那就是選民的需求，「你要選民別急著滿足需求，那你必須有本事延緩，否則就是看不清現實，只會招致反彈」。

【台中捷運正式通車... 由沈政男發佈於 2021年4月26日 星期一

(中時新聞網)