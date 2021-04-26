中信兄弟今年扛第4棒的球員都打不好，陷入「4棒魔咒」，身為過去球隊的不動第4棒，現任兄弟副領隊彭政閔認為，第4棒確實相較其他棒次壓力較重，更何況在球迷眾多的兄弟陣中，壓力也就更大。

兄弟本季共有4名球員扛過第4棒，分別是詹子賢、周思齊、張志豪、許基宏，不過誰來打、誰就會陷入熄火的窘境，本季兄弟第4棒團隊打擊率僅2成26。

彭政閔表示，以棒次來說，現在2到6棒都算是中心打者，不過以過去傳統觀念認為第4棒就是比較重要的棒次，或許球員壓力會比較重一點，「在兄弟打第4棒，因為球迷多、輿論就多，壓力也就更大。」

看到詹子賢本季扛4棒打得掙扎，彭政閔也曾打電話關心，「我有跟他說不用想那麼多，每個人都有不同的壓力，還是要去克服心理問題，不管事哪位教練或前輩，能做的都只是給予意見而已，最重要的還是要自己去克服。」

「恰恰」認為，培養中心打者不是件簡單的事，更不是打個幾場就能決定誰是中心打者，「這是需要時間去培養的，職業運動就是有壓力，球隊現在對於培養球員的想法越來越提前，提前做栽培的動作，相信對球員的適應也會增強滿多的。」

(中時 )