《進擊的台灣》主持人謝佑昀獲封美食好媳婦。(東森提供)

謝佑昀在東森財經新聞台《進擊的台灣》首度擔任主持人，帶觀眾深入台灣，探討美食與店家背後的溫暖故事。謝佑昀坦言剛開始壓力爆表，比起出外跑新聞，在棚內主持、有稿子參考竟更有難度，讓她初次錄影時緊張到不行。記者出身的她，坦言自己曾報導過許多深刻的新聞事件，但《進擊的台灣》節目中一則「捐肝救母」的故事，卻令她感觸特別深刻。

謝佑昀說，節目中最令她難忘的，是南投一家百年扣仔嗲老店，兩位兒子捐肝救母的故事。國寶級老闆陳木連，堅持用清朝傳承至今的手法製作扣仔嗲。911大地震房子倒了都堅持挺過來的他們，卻曾放下一切停業半年，只為全力救治老闆娘林燕美。得知母親肝臟出問題，要換肝才能保住一命，陳木連夫婦膝下的兩位兒子，二話不說搶著要捐肝救母，甚至曾提出一人捐一塊肝的想法。

心疼兒子要為她捐肝挨刀的老闆娘林燕美，提及此事仍忍不住淚流滿面。兩兒子更曾說「妳生養我們這麼大，我們沒什麼能回報的，能做的也只有這個」，最後由小兒子進行捐肝，長達12小時手術後立刻到病房陪伴母親，牽著她的手說要「同肝共苦」。大兒子則是每天到店門口的百年榕樹前上香，祈求平安。最後手術順利，休養後全家也為母親調整開店時間，希望讓扣仔嗲的百年老味道能回到客人口中。

謝佑昀坦言報導這則故事時，受到很大的衝擊，看著術後母子牽手的畫面更是紅了眼眶。她覺得事業跟親情都很重要，且兩者兼顧本就不易，若是全家共同事業遇到狀況時，如何處理更是難題。由於母親節將至，這故事也令她更深刻地感受珍惜與家人相處時光的重要。

謝佑昀「在《進擊的台灣》中，要用接地氣、親切又不失專業的方式播報，還要能活靈活現的表現出各道美食，是個不小的挑戰，「我剛開始生硬到不行，嘗試了幾次過後才逐漸摸出其中的眉角」。製作人還曾建議她用美食好媳婦的感覺主持，她卻緊張問：「但我還沒結婚欸？」讓製作人哭笑不得。

(中時 )