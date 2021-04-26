買母親節蛋糕，還可以免費拍攝親子沙龍照！台中知名糕點品牌「法布甜」，為搶食即將到來的母親節蛋糕商機，往年送香水肥皂花、卡片、保冷袋和野餐餐具組，今年特別加碼送親子沙龍照，要讓老媽留下珍貴的回憶。

法布甜執行長張淑卿表示，頂級法式玫瑰覆盆子蛋糕，已經成為該店招牌，很多媽媽收到子女贈送的玫瑰蛋糕，「心花」跟著朵朵開。

張淑卿強調，製作母親節蛋糕的果泥，全部從法國空運來台，並且堅持純手工製作，食材全部使用天然原物料，不添加人工色素、防腐劑，力行低糖、低卡路里原則，特別適合全家食用。

值得一提的是，法布甜為了增加買氣，今年特別安排專業攝影師，在母親節前一周駐店，消費者只要購買母親節蛋糕，就可以享有免費預約拍照的好康。

張淑卿指出，到婚紗店拍全家福照所費不貲，法布甜和對街的沖印店合作，最快15分鐘就可以取件，消費者不必再來回奔波。

另外，法布甜高人氣的橘子磅蛋糕與檸檬磅蛋糕，母親節活動期間，一次購買2條，也贈送精品級的保溫袋。

(工商 )