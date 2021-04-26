白宮正準備在周三向國會發表聯合講話之前，公佈拜登（Joe Biden）總統的1.8兆美元支出和稅收計劃。這筆新的支出計劃中包括的第四輪紓困付款。

據《紐約時報》報導，被稱為「美國家庭計劃」的一籃子支出計劃會將最高邊際所得稅率從37％提高至39.6％。該計劃有效地扭轉了前總統川普（Donald Trump）對收入最高者的2017年所得稅減免政策，並使年收入超過100萬美元的人的資本利得稅幾乎翻倍至39.6％。

至於另一輪紓困支票，由俄勒岡州羅恩·懷登（Ron Wyden）領導的21名參議院民主黨人在3月下旬致信總統，要求他為低收入美國人提供經常性付款。

懷登等參議員寫道：「失業保險已經取代了數百萬失去工作的收入損失。但是，數百萬其他人在疫情大流行後看到自己的工作時間減少，轉向低薪工作或在工作期間暫時離開勞動力照料家庭成員後，不具備參加失業保險的資格。」

這封信還指出：「直接付款對於支持失業保險所沒有幫助的處境艱難的家庭至關重要。城市研究所的一項研究表明，單筆直接付款1200美元，加上擴展的失業保險和其他援助措施，可以使1200萬人擺脫貧困，而再增加一次直接付款，則可以使另外630萬人脫離貧困線。」

據《華盛頓郵報》報導，新提議還可能包括將擴大的兒童稅收抵免延長至2025年，這將使近500萬兒童擺脫貧困。

另外提議的包括，把最低工資提高到每小時15美元，並取消每個學生最多50,000美元的學貸。

美國家庭計劃還包括為成人和新高中畢業生免費提供兩年的社區大學學費，為3歲和4歲兒童提供免費的幼兒園學前教育的資金，為在職家庭提供更負擔得起的兒童保育，以及12周有薪家庭和醫療費用離開。

另外17名民主黨參議員，簽署的一封信要求總統包括降低開支的措施，這些措施將通過降低年齡資格，擴大聽覺、牙齒和視力的醫療保健福利，使更多的美國人能夠享受醫療保障。

他們共同呼籲：「醫療保險是自1965年由詹森總統簽署成為法律以來，一直是美國歷史上最成功，最受歡迎的聯邦計劃之一。如今，在55年後的今天，我們延期和擴展該計劃的時機已經到來，因此數以百萬計的老年人可以得到他們所需的醫療保健，包括眼鏡、助聽器和牙科保健。」

(中時新聞網)