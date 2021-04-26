發生事情後，鐵門關上並貼上「暫停練習」字樣。當地人表示，一旁的招牌很早就破掉了，與這件事情無關。（附近住戶提供）

中市豐原7歲男童到道館學柔道，被何姓教練及學長重摔到瀕臨腦死，檢察官訊後24日晚間裁定何男收押禁見，何男進入台中看守所後向所方自述他有高血壓病史，所方26日安排他到所內的家醫科就診，並無大礙。所方表示，何男生活作息正常，可能憂心所涉案件，臉色沈重、不太講話，但對於所方行政程序及要求都低調配合。

7歲男童到道館學柔道才2周，遭何姓教練及小四學長重摔27次導致腦部受創，昏迷後送醫瀕臨腦死，引起社會譁然。檢方訊後將何男聲押禁見獲准，何男在24日晚間11點進入台中看守所。

台中看守所表示，何男可能擔心所涉案件，進所內後臉色沈重、低調不太講話，因此宗案件屬於社會矚目案件，所方不敢掉以輕心，特別安排另2名案件單純的收容人與他同一房舍，他與舍友多少也有互動，對所方相關規定及生活作息都很配合。

台中看守所澄清，何男並沒有外傳的身體不適，因為他向所方自述有高血壓病史，因今天剛好所內的家醫科有門診，所方特別安排他去看診，看診後應無大礙。

台中看守所說，何男三餐飲食算正常沒有異狀，今天進所第二天，看守所的三餐菜色每天更換，今天早餐吃鹹粥配旗魚鬆與什錦醬菜；中餐則是四菜一湯，有香腸、菜脯蛋、青椒、炒肉絲及紅豆湯；晚餐將有肉燥、關東煮、彩椒、貢丸及米濃湯。

台中看守所表示，因何男遭羈押禁見，放風時須一房一房開放，不能與外界接觸，只能在舍房前面走動。

(中時新聞網)