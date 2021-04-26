澳洲國防部長近日指出，在與中國的衝突中不應忽視台灣問題，中國外交部發言人汪文斌今日回應，稱希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實謹言慎行，不向台獨發出任何錯誤信號。

澳洲國防部長達頓 (Peter Dutton) 25日接受澳洲廣播公司訪問，被問及台海衝突是否有可能擴大，他表示「我們不應該低估衝突」。

他進一步指出，中國已經越來越清楚地表明了其統一台灣的野心，「人們必須務實的看待這些活動，整個地區的基地都在軍事化，很顯然周遭有大量的活動，而且台灣和中國之間存在敵意。」

他又稱，澳洲希望確保自己繼續扮演區域內的好鄰居，與夥伴及盟友合作，沒人想看到中國與台灣或其他任何地方發生衝突。

對此，汪文斌今日回應，恪守一個中國原則是中澳關係的應有之義。

他說，中方願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間，「希望澳方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實謹言慎行，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。

他籲澳方，多做有利於台海和平穩定和中澳關係的事。

(旺報 )