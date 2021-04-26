全球人壽深耕台灣20多年，持續以「因為愛 責任在」的品牌理念，贊助各項運動賽事，一步一腳印地實踐企業社會責任。全球人壽力挺台灣體育不遺餘力，今年更跨足職業籃球聯盟，贊助「桃園領航猿」球隊，日前於桃園領航猿主場桃園巨蛋攜手舉辦品牌公益主題日，由全球人壽副董事長林文惠開球，並邀請參與全球人壽「我的一畝田」公益活動的志工觀賽，賽後由主辦單位邀請全球人壽年度招募代言人「八三夭樂團」熱力開唱，將桃園主場打造為實踐愛與責任的應援舞台，讓球迷在防疫過程中也能感受到運動的熱血與公益的暖心。

賽後全球人壽志工和桃園領航猿球隊溫馨合影，同為球賽逆轉勝喝采，也為本次活動畫下完美句點。（全球人壽提供）

全球人壽長期支持台灣體育發展並結合公益活動，從棒球開始、瑜珈、ZUMBA到2021年贊助P.League+ 桃園領航猿球隊，品牌掛名球衣贊助球隊進入職籃元年，以實際行動支持台灣籃球運動發展。全球人壽表示，品牌公益主題日當天由全球人壽副董林文惠開球，中場有樂活寶攜手樂天女孩RAKUTEN GIRLS活力助陣，以動感表演帶領球迷，替球場上奔馳的球員們加油，現場也有規劃社群互動遊戲，邀請球迷共同傳遞愛與責任的正能量。

全球人壽副董事長林文惠（右五）和桃園領航猿總經理陳信安（右四）攜球隊合影，為球賽揭開序幕。（全球人壽提供）

自2009年起全球人壽積極贊助各大棒球賽事、幫助基層棒球訓練，2020年更是連續第五年於離島舉辦棒球營活動，以「我的棒球夢」圓夢計劃持續深耕基層棒球發展，邀請文化大學棒球隊教練團遠赴金門舉辦「金門來的KING MAN」全球人壽金門棒球營，傳授基礎棒球技巧與觀念，讓小球員們球技大躍進，同時並贊助第8屆黑豹旗全國高中棒球大賽，全新品牌應援曲《讓我來》MV也熱血登場。

全球人壽在2015至2017年連續三年榮獲教育部體育署「體育推手獎-贊助類銀質獎」、2018至2020年又連續三年拿下「體育推手獎－贊助類金質獎」；《我的棒球夢》更獲得2020台北金鵰微電影展中「優等影片」、「優等製作技術」等大獎，讓「愛運動」成為全球人壽的企業形象之一，也獲得體育署頒發109年運動企業認證的肯定。

秉持企業社會責任為己任，全球人壽除了支持體育發展外，還包括公益耕耘、教育成長等面向，公益耕耘方面，持續透過「我的一畝田、我的一畝茶」認養計劃及義賣活動，幫助失依孩童的教育成長經費；去年全球人壽將愛擴大至保育臺灣石虎生態圈，支持苗栗通霄楓樹里的流域收復計劃，透過無毒耕種稻田，避免瀕臨絕種的臺灣石虎誤食化學劑料，同時也創造稻米價值，創造農業與環境雙贏。而認養石虎米及臺灣藍鵲茶義賣所得結合「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益活動的部分報名收入，共捐助忠義基金會150萬元。教育成長方面，全球人壽持續捐助各大專院校課程活動暨人才培育，自104年至109年總計捐助2,106萬5,700元。

全球人壽的企業社會責任作為獲得各界肯定，包括榮獲2020第13屆TCSA台灣企業永續獎「企業永續報告獎-金融及保險業銀獎」、「企業永續卓越案例－社會共融獎」；經濟部頒發Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制「採購獎-貳獎」與「特別獎-環境永續組」的殊榮；進入2021年，全球人壽以「娘家永在」獲頒「2021台北金鵰微電影展–年度十大永續微電影年度最佳影片」獎項。

此外，企業永續的一環更包含對保戶的承諾，全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，致力於擔任好「保障、退休、醫療提供者」的角色，從提供保險顧問分析、投保到售後服務的流程中，將「愛與責任」落實在9大公平待客原則的每個細節裡，提供公平待客的優質服務體驗，以成為保戶最信任的終身夥伴為職志，延伸守護人們一生愛的需求與保障。

(中時新聞網)