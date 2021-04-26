苗栗通霄鎮楓樹里楓樹窩1處山林，26日下午傳出火警，住在當地的龔姓老翁昏迷被救出送醫。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗通霄鎮楓樹里楓樹窩1處山林，26日下午傳出火警，住在當地的龔姓老翁昏迷被救出送醫。（苗栗縣消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗通霄鎮楓樹里楓樹窩1處山林，26日下午14：38分左右發生山林火警，苗栗縣消防局通霄分隊派出人車趕往搶救，卻發現住在當地的83歲龔姓老翁昏迷倒地，經消防人員救下檢視，發現老翁4肢有多處擦傷痕跡，並已呈現ohca狀態，經急通霄光田醫院後宣告死亡，起火原因及老翁確切死因正由警消調查中。

消防局通霄分隊是在26日下午14時38左右接獲通報指稱，通霄鎮楓樹里楓樹窩1處山林傳出火警，通霄分隊先後出動消防車及救護車共6名消防隊員，由小隊長吳泳家帶隊趕往搶救。

消防人員趕抵火場，發現現燃燒大片竹林，消防人員立即布署水線灌救，隨後發現起火林地坡地上方，有一名老翁昏厥倒地意識模糊。消防人員以人力將老翁背往下方平坦處檢視處理，發現老翁4肢有多處擦傷痕跡，並已呈現ohca狀態，經送往通霄光田醫院後宣告不治。

警消初步查證，死者是住在當地的83歲龔姓老翁，起火原因及老翁死亡確切原因正由通霄警消調查中。

(中時 )