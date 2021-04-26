誰說念師範大學只能當老師？彰師大近年以更靈活多元的態度協助畢業生擘劃自身的職涯藍圖。（彰師大提供／謝瓊雲彰化傳真）

誰說師範大學畢業只能教書當老師？全球晶片供應短約，「護國神山」台積電全力擴廠，同時積極徵才，今年預計擴大招募近萬名新進員工，28日首度到國立彰師大辦理徵才活動，科系橫跨理工、財會、管理、心理和人資等14個系所，消息傳出，已有逾500名準畢業生踴躍報名。

現在也有機會成為護國神山一分子！彰師大指出，在時代潮流的變化下，師範體系畢業生已跳脫過去「只能當老師」的框架，轉而以更靈活多元的態度擘劃自身的職涯藍圖。台積電今年預計擴大招募9900名新進員工，在校方積極接洽下，成為台積電在彰化縣內唯一校園徵才場次。

彰師大指出，台積電因應業務成長與技術開發需求，首度跳脫傳統四大畢業生的錄取標的，預計將招募電子電機、光電、機械、物理、材料、化工化學、資工資管、工工、工管、財會、管理、心理、人力資源、勞工關係等科系或具相關產業經驗的跨領域整合多元人才，並將安排台積電部門經理、管理師現場座談，講述說明台灣半導體產業新趨勢。

由於疫情影響，一改往年大型校園徵才博覽會型態，改為雙向、更為校內學生量身打造的特定科系單場企業招募說明會；配合防疫規定，徵才活動為28日中午12時至14時，地點在王金平活動中心于敦德展演廳。目前已有500人採實名制預約報名，現場亦開放對外報名，但須配戴口罩並以場地人數為上限。

(中時 )