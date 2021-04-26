你也常偏頭痛嗎？根據統計，台灣偏頭痛人數高達150萬人，但是大多並未得到正確診斷與有效治療，為提升國人對偏頭痛的認識與關懷，台灣頭痛學會舉辦第一屆「台灣頭痛學會全國繪畫比賽」，最高獎金1萬元等著你！

台灣頭痛學會理事長陳韋達表示，偏頭痛發作時除了擾人的頭痛，還會伴隨之噁心、嘔吐、畏光、怕吵等症狀，許多患者因此無法上班上課，甚至請假臥床，除了個人生活品質下降，社會勞動力也因此損失。

陳韋達指出，許多研究顯示，偏頭痛患者深具藝術天份，歷史上許多知名畫家如莫內、梵谷、畢卡索等都有偏頭痛，學會為提昇國人對偏頭痛的認識與關懷，特舉辦此比賽。無論民眾是否罹患偏頭痛，均歡迎拾起畫筆為偏頭痛病友打氣，傳遞關懷。

此比賽分為國小、國中、高中、大專／社會共四組，參賽者可根據自身經驗或想像進行平面創作，並在報名表中說明創作理念，每人限參加一件，首獎獎金大專／社會組1萬元、學生組8000元，5月10日起受理收件，6月20日截止(以郵戳為憑)，學會將邀請專業畫家擔任評審委員，7月底前在台灣頭痛學會官網公布得獎名單，並主動通知得獎者確認後續領獎事宜。

偏頭痛相關資訊請上「台灣頭痛學會」官網 (https：／／taiwanheadache.org.tw／) ，詳細活動辦法請上學會官網後，點選「最新消息」，疑問請洽台灣頭痛學會 (02)28712121，轉分機3248詢問。

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