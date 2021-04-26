台北市長柯文哲2019年提出的「雙北家禽批發市場合併案」計畫宣告暫緩；新北市農業局長李玟表示，由於台北市尚未找到適合地點，新北市已先輔導家禽屠宰業者現代化，後續若北市有找到適合基地，雙北業者也願意合作的話，計畫案將持續推動，「新北市樂觀其成」。

柯文哲2019年提出市場現代化概念，整合雙北家禽批發市場與屠宰業務，在產地屠宰後冷鏈運送到台北分切，但因台北和新北家禽市場各自有營運型態與生產線，加上屠宰場被視為鄰避設施，居民接受度低，土地難取得等問題，最後雙北定調計畫暫緩。

李玟表示，新北市現有2處家禽屠宰場，每日供應約3萬隻禽肉需求，空間充足，因此暫時沒有遷場問題，新北市府也輔導業者改善屠宰、汙水等設備，朝現代化發展。

至於「雙北家禽批發市場合併案」喊卡，李玟指出，因台北市尚未找到適合地點，新北市先輔導業者現代化，後續如果台北市有找到適合基地，雙北市業者也願意合作，樂觀其成。

(中時 )