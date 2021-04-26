交通部人事處26日發新聞稿表示，行政院核定，交通部台灣鐵路管理局局長由該局副局長杜微陞任。

新聞稿指出，新任台灣鐵路管理局局長杜微現年61歲，國立台灣大學政治學系碩士，歷任交通部台灣鐵路管理局科長、台北運務段段長、運務處副處長、運務處處長、專門委員及副局長等職務，資歷完整，學驗俱豐；對於鐵路領域相關業務非常嫻熟，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維，再創佳績。

杜微的交接典禮訂於明（27）日上午9點30分在台鐵局第一會議室辦理。

(旺報 )