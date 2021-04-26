復康巴士再進化！高市府交通局為了提升民眾搭乘復康巴士的周轉率，與各大醫院合作推出「醫療快速通關服務」，截至目前已有8家醫療院所陸續加入醫療快速通關服務，此計畫開始施行後，民眾搭乘復康巴士就診量增加25％，且平均減少就診時間30分鐘。

高市府交通局表示，由於搭乘復康巴士的民眾大多因為行動不便，無論是乘車或就醫所需的時間約是一般人的數倍以上，因此自去年5月起，開始與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作推出「醫療快速通關服務」，有效縮短搭乘復康巴士就醫民眾看診時間，並為民眾提供更有效率的就醫與運輸服務，受到熱烈迴響，隨後又陸續與7間醫療院所合作。

截至目前，高雄市共計有8家醫療院所陸續加入醫療快速通關服務，分別為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、阮綜合醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立民生醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立旗津醫院及高雄市立聯合醫院等，未來也會繼續擴大服務的醫療院所。

高市府交通局長張淑娟指出，透過復康巴士訂車系統與院方門診系統的結合，院方可提前知悉民眾搭乘復康巴士預計抵達與離開醫院時間，由醫護人員安排優先就醫，減少民眾因看診時間延宕致來不及搭乘復康巴士返家的情形，同時提高復康巴士服務周轉率，促進資源有效利用。

復康巴士營運業者高雄客運表示，以高雄醫學大學附設中和紀念醫院為例，經導入快速通關服務後，民眾搭乘復康巴士就診量增加25％，民眾就醫時間平均減少30分鐘，交通局與高雄客運將持續和其他醫療院所洽談，導入醫療快速通關服務，以縮短搭復康巴士就診時間。

(中時 )