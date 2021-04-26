「興達漁港民間自提漁船修造船廠及遊艇碼頭BOT案」投資規模約24億，但國產署在未徵詢高市府意見的情況下，同意將「工13」用地保留給海委會，毀棄早前同意與市府共同合作開發的承諾。民進黨立委邱志偉說，此嚴重威脅興達港遊艇產業鏈的發展契機，行政機關互信盡失。

邱志偉在臉書貼文指出，海洋局「興達漁港民間自提漁船修造船廠及遊艇碼頭BOT案」與海委會「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」，均將興達港「工13」用地納入規畫，用地衝突導致興達港遠洋泊區後續規畫難以執行，包含「興達漁業生物科技產業研發專區」等受波及。

興達港BOT案由海洋局主責，全案面積含水域共計12公頃，投資規模約24億，市府已定於4月28日舉行招商說明會，預計今年5月公告招商、7月完成甄審、9月廠商簽約，開發期程分作3期，共計5年。

邱志偉說，中央決策務必要尊重地方規畫，高雄市府作為興達漁港的主管機關，海委會自規畫「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」開始便未先與市府及地方溝通，導致2019年首次提案便已發生「工11」用地衝突問題，此次修正計畫仍未記取教訓，加強地方溝通，導致今年再次發生「工13」用地衝突問題。

而國產署也在未徵詢市府意見的情況下，於近日短短1周內便同意將「工13」用地保留予海委會，毀棄早前同意與市府共同合作開發的承諾，嚴重威脅興達港遊艇產業鏈的發展契機，行政機關互信盡失，政府對外誠信掃地。

邱志偉認為，海委會事前缺乏溝通，即使事後補充再多遊艇產業關聯性也於事無補，市府既已選擇地方發展優先，有意將「工13」用地供招商在即的BOT案使用，海委會理當盡速研擬替代方案，莫再一意孤行。

(中時 )