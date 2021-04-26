第一屆「永慶福林盃U-10社區次少棒賽」，4月24、25日在福林國小操場開賽，平均年齡10歲的小小運動選手們，在球場上揮灑汗水，期望揮出夢想的全壘打！第一屆「永慶福林盃U-10社區次少棒賽」由福林國小舉辦，並由年年獲教育部「運動企業認證」的永慶房屋冠名贊助，希望透過企業力量拋磚引玉，帶動學校的運動風氣，也支持孩子們的夢想。

首創學校大型運動賽事！永慶福林盃為球員打造專屬舞台

士林區歷史悠久的福林國小，不僅辦學成效卓越，更支持學生從事多元活動，鼓勵校園運動文化，現更擴大運動規模，主動發起屬於「福林人」的運動賽事，讓學生們除了課業學習之外，也能夠多元發展自己的興趣。

福林國小校長李嗣蕙表示：「福林國小少棒隊過去也有許多畢業校友後成為職業球員，像是中信兄弟現役球員王威晨、征戰美國大聯盟的退役球員耿伯軒等等，我們也希望透過舉辦學校自己的大型運動賽事，加深學生們對運動的參與度，讓運動精神從小就可以在孩子們的態度中萌芽。我相信這次活動對所有來參賽的球隊，都是一個很好的機會教育，也非常感謝永慶房屋冠名贊助賽事，支持學生多方面發展，一同推廣體育文化，歡迎喜歡棒球的孩子勇於追夢，加入福林少棒隊，築夢踏實！」

平均年齡10歲的小小棒球員在場上努力揮出每一支全壘打。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋支持體育文化 鼓勵學生勇於轟出夢想全壘打

身為社區好鄰居的永慶房屋，過去就曾經贊助過福林國小球隊球衣，今年得知少棒家長後援會要推動「U-10社區次少棒賽」，永慶房屋積極參與其中，一起協助推動比賽的大小事。

福林國小少棒家長後援會代表廖華傑分享: 「福林國小是台北市唯一在校內就有標準少棒球場的小學，我們一直希望可以善加利用校內優質的設備及場地。這次藉由舉辦『永慶福林盃』棒球賽，邀請各社區棒球隊參賽的同時，也可以讓各界看到福林國小對運動的支持！過去多以5~6年級少棒為主的比賽，這次特別針對國小4年級的『次少棒』比賽，讓年紀較小的學生也可以與其他隊伍切磋球技、獲得更多比賽經驗。」

身為運動企業的永慶房屋，每年都會舉辦三大運動賽事，鼓勵同仁們「聰明工作，健康生活」十分認同校方及家長會的理念，二話不說即贊助比賽！永慶房屋士林區店經理曾瀚民表示:「這樣有意義的比賽我們當然義不容辭的參與！我們也設計了小遊戲與孩子們互動，並準備豐富的獎品。看著這群小小學生們努力投出每一顆球、打出每一支全壘打，在球場上奮力拼搏的模樣，內心充滿無限感動，希望未來每一年都能協助舉辦如此熱血又有意義的比賽。」

永慶房屋深耕在地，與各鄰里、學校感情融洽，全力協助大大小小的活動。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)