台中市長盧秀燕上任後力推公車雙十政策、醫療衛生和防疫、老人健保補助和長照等政策，及打通大智路、開通中捷綠線、啟用中央公園等措施後，《美麗島電子報》及《TVBS》最新民調的施政滿意度均突破55%，顯示台中人對盧秀燕市長施政感到滿意，國民黨台北市議員羅智強認為，這顯示盧市長「反空污」丶「務實做事」的施政路線是正確的。

《美麗島電子報》今(26日)公布台中市長最新民調，盧秀燕施政滿意度從去年7月的54%，飆升至今已達71%；信任度更從53%提升到73%。即便是泛綠選民，信任度也突破5成，面對2022年地方選舉，盧秀燕無論PK民進黨的蔡其昌立委或何欣純立委都是倍數領先。

此外，據《TVBS》26日公布同為台中市長最新民調結果，該調查顯示，滿意度為58%，較去年12月調查再增加2個百分點，不滿意度則為18%。且2022若對上民進黨前交通部長林佳龍，盧秀燕也拿到51%的高支持度，狠甩林佳龍的31%。

羅智強26日對此回應，這兩份民調代表市民對盧市長的肯定，也顯示「反空污」丶「務實做事」這樣的施政路線是正確的，只要用心，人民的眼睛都看得見。他恭喜盧市長，也期盼台中繼續加油。

網友也紛紛在羅智強臉書留言回應，「盧秀燕有在為台中市民做事，大家看得到全力支技」、「這就是台中的管家婆，有實實在在的做事」、「林還有31%？台中人想想你們的健康好嗎？」。

盧秀燕 ... 由羅智強發佈於 2021年4月26日 星期一

(中時新聞網)