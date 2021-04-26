鶯歌陶瓷老街近年漸漸沒落，新北市議員蘇泓欽要求經發局盡速推動陶瓷工藝園區，協助業者產業升級；新北市經發局長何怡明表示，中央日前已核定補助，市府將協助業者打造類似觀光工廠的經營模式，並透過數位科技保留老師傅技術，並媒合資通訊科技，促進陶瓷產業升級，預計今年底會打造先幾處示範區。

蘇泓欽26日質詢時表示，陶瓷工藝園區從朱立倫時代就已提出，卻延宕至今，地方業者已經迫不及待，希望經發局加緊腳步提供最新進度，不要再拖延，協助業者創造新的商業模式，讓老街不只販售產品，還能有更多體驗活動。

新北經發局表示，市府向經濟部申請的「110年度城鄉新創產業補助計畫-鶯歌產業風貌創新計畫」已經核定500萬元補助，加上市府自籌300萬元，會全力推動。

何怡明表示，鶯歌老街許多店家都有提供DIY工作坊，但缺乏整體規畫，市府研擬協助業者仿造觀光工廠模式，協助空間重新規畫，如打造前店、後廠，類似觀光工廠的經營模式

何怡明說，計畫也希望推動職人認證，協助店家規畫陶瓷研習活動，讓遊客或學藝者能夠停留在鶯歌久一點甚至住宿，而不是把鶯歌當成其中一個景點，促進地方經濟發展。

何怡明也指出，鶯歌陶瓷業者有許多國寶級技師，市府也希望透過計畫導入數位科技，如分析老技師釉料調配、溫度控制等數據，讓傳統技藝能夠完整保留並傳承。

另也會推動「實驗場域」，初步盤點計畫範圍內的可利用空間，未來將以陶博館為計畫主要實驗場域基地，以提供鶯歌區創新實驗發展空間。

何怡明說，800萬補助確實不太夠，但市府會協助陶瓷業者媒合新北的科技業者，引入民間資源，讓陶瓷產業更升級。

(中時 )