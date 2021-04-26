台中一名7歲男童學柔道，卻慘遭教練、學長狂摔27次，送醫發現顱內嚴重出血，手術後醫師宣告腦死，目前仍在醫院與死神拔河，事情曝光後引起關注，而小孩學習才藝的話題也引發討論，有網友好奇，哪種才藝的CP值最高，對此過來人齊推一才藝，「到現在還有用」。

原PO昨(25日)在PTT上發文，表示最近台中7歲男童到私人柔道館上課，卻慘遭連續重摔多次，開刀後仍呈現腦死狀態，讓不少家長憤怒，現在聽到要送小孩去學柔道都會怕，誰都沒想到原本想送小孩去學防身，卻出現生命危險，這也讓他好奇，「小孩學什麼才藝最好，CP值最高？」

貼文發出後網友大多認為，送孩子去學習音樂是CP值最高的，「學鋼琴，坐在鋼琴前練琴可以培養定性」、「認真回，學音樂，小孩培養音感一生受用」、「鋼琴，樂器類的挑一樣」、「鋼琴跟樂理」，甚至還有網友分享，自己回想起從小學的才藝，目前只剩下鋼琴還受用，「珠心算跟鋼琴都有學，只有鋼琴到現在還有用」。

不過，也有人認為，該台中私人柔道館教練只是單一個案，送小孩去學防身仍是不錯的選擇，「武術的選擇還有很多，泰拳也是選項，不過小孩習武應該以學精神教育跟自保比較多吧」，另外也有人提到，從小最後悔學習的才藝是珠心算，「珠心算真的沒用，要是能重來我會選吉他」、「千萬不要學珠心算，算數邏輯跟學校學的不一樣，我高中時花了一段時間才能正常算數學」。

(中時新聞網)