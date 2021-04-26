靠健身翻轉人生 翹臀女教練勇奪比基尼新秀銀牌|Fitness female coach

年近40歲的健身女教練Rachel，月初參與WNBF自然健美比賽中勇奪比基尼170公分新秀組銀牌。接受《中時新聞網》專訪，透露這次比賽僅僅準備1個月，碰上過年期間在飲食上其實壓力滿大的，這段時間看著其他選手都已經進入狀態，才清醒過來，還好過去對於飲食、體態相當控制，因此這次備賽還算順利。

Rachel在擔任健身教練之前，是一名普通上班族，沒有甚麼人生目標。然而在她35歲那年，發生重大轉變，原本的人生計畫全被打亂。短短一年間，失去摯愛伴侶、親戚，父親更生了場大病，簽下病危通知，短時間內的生離死別，改變了她的人生態度。其中前男友對她的影響相當深遠，也是她選擇站上舞台比賽的動力。

38歲踏上舞台，雖然年紀較大，但還是發揮極限，把一切做最好。(圖/進化史)

這名影響她深遠的前男友，是一名健身選手，據了解曾是某健身版版主。Rachel與前男友，當初因為吵架暫時分開，但雙方還是保持良好關係。她提到前男友是一名自我要求高的人，而自己卻時常安於舒適圈。因此他的離開讓自己意識到，想做什麼事就該勇敢去做，不要猶豫。

Rachel感謝在健美這條路上遇到的人，相信冥冥之中自有安排。(圖/受訪者提供)

問起對健身比賽未來的期許，她表示自己已經算是熟女了，雖然身邊一起比賽的選手大多是20多歲的年輕女生，站在台上卻絲毫看不出差異。她也期待未來能夠出現「熟女組」，這樣到了60歲還能繼續比賽。無論如何，開啟健身之路除了上台比賽，更是為自己的老年存本。任何事情一旦下定決心去做，都還不算太晚。

(中時新聞網)