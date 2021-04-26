立法院交通委員會26日進行考察，要求交通部、北觀處2個月內，盤點問題、提出評估計畫。（陳彩玲攝）

基隆和平島富有海蝕地形景觀，每年吸引數十萬遊客前來觀光，但腹地狹小、停車位不足，每逢假日會有逾500台車被阻擋在外，無法進入，立法院交通委員會26日進行考察，要求交通部、北觀處2個月內，盤點問題、提出評估計畫。

和平島公園總經理黃偉傑表示，和平島公園內僅143格停車位，其中小客車134格、大客車9格，為了解決塞車問題，近年與台船基隆廠、外部停車場合作，讓民眾將車輛停在公園外，再搭乘接駁車進入園區，但仍有逾500輛車會因沒有停車場，被阻擋在外，盼台船能再開放路權讓遊覽車、小客車進出，降低居民困擾，讓地方共生、共榮、共存。

立委蔡適應則認為，台船廠區道路複雜、沒有明確標線，且高低不平，若要讓遊覽車開進來，為防止走錯路或危及潛艦國造機密，建議園區派引導人員上車，台船答應的機率會比較高，並對小客車採高乘載管制，3人以上才能駛入，把停車位留給大型車。

立委邱臣遠也建議，如果用低碳環保的示範島規畫，引進電動車，讓遊客感受小鎮文化風情，也可帶來商機，他說，電動遊園車的概念，能把八尺門停車場、碧砂漁港停車場當成中繼站，解決和平島、正濱彩色屋停車問題，並要求交通部、北觀處2個月內，提出計畫。

交通部長王國材綜合上述表示，和平島的建設大致上完備，但想要成為國際景點要有創新作法，若用低碳交通運輸工具進入園區確實值得思考，不一定是大車，中巴也可以，但班次要很密集，不要讓遊客自己開車進入，塞成一團反而掃興，會要求同仁盡速盤點出問題後，提交報告。

(中時 )