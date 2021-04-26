5月報稅季將開跑！高雄國稅局指出，今年首度推出手機報稅新制，不用讀卡機、免憑證、免下載APP，若不需再編修且無須檢附證明文件，就可直接報稅，申報期為5月1日至31日。為鼓勵e化報稅，祭出雙重抽獎，大獎為現金5萬元。

高雄國稅局局長蔡碧珍表示，今年高雄申報數推估72.5萬件，已寄出40多萬筆稅額試算。財政部特別研發手機報稅，用手機搜尋「報稅」，進入財政部電子申報繳稅服務網，點選「手機版」作業系統，可下載查詢所得、扣除額資料並進行報稅。

高雄國稅局審查二科科長陳燕凌說明，手機報稅認證方式為3選1，包括行動電話認證、戶號＋查詢碼、行動電話認證TW FidO，但如需編修受扶養親屬、所得、扣除額、抵減稅額及扣抵稅額等，或列舉扣除額含有自用住宅購屋借款利息者，則須改用電腦裝置申報。

針對民眾最關心綜合所得稅時免稅額、扣除額及基本生活費金額有沒有異動。陳燕凌指出，2020年僅每人基本生活費由17萬5000元調高至18萬2000元，其餘免稅額、各項扣除額均與上年度相同。

高雄國稅局舉辦「e起宅報稅 手獎等您拿」租稅宣導活動，在籍納稅義務人利用網路申報上傳（不到國稅局查調所得、扣除額）、稅額試算（不到國稅局上傳確認、非以紙本回復）或手機報稅等方式，將抽出2000餘位幸運兒，頭獎1名5萬元，另有超商禮券、咖啡券等獎項。

(中時 )