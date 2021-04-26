久旱逢甘霖，因應雨季，南投縣政府提前部署，縣長林明溱26日會勘草屯鎮6處野溪、護岸、農路，並同意花費約1000萬元施工改善，同時要求農業處及工務處盡速規畫施工，務必在雨季前完成，確保民眾的生命財產安全。

林明溱與立委許淑華、草屯鎮長簡景賢，縣議員李洲忠、簡賜勝、唐曉棻，會勘草屯鎮雙冬里、坪頂里的野溪、農路，以及溪洲埤溪洲橋下游護岸、頭前厝排水分線等，其中，溪洲橋下游護岸已經是淘空狀況，造成土壤流失，影響農地耕作，雨季時如果遇溪水暴漲，恐怕影響附近居民安全；林明溱同意花費495萬元施工，附近的溪洲埤排水支線也將進行補強工程。

草屯鎮雙冬里山茶巷旁野溪，由兩處過路涵館匯流，右側設有60公尺護岸，河道左側有巨石突出，造成水流束縮、溪床沖刷淘空、岩床外露，連帶使得右側護岸基礎外露，影響鄰近道路及民宅，縣府將挖除左岸突出部分，並施設混凝土護岸。

草屯鎮坪頂里通往富寮里的農路，凹凸不平，逢雨時路面泥濘且積水，影響行車安全，將鋪設混凝土路面改善；坪頂里往南埔里間道路，則因年久失修，路面多處損壞，將重新鋪設柏油路面；雙冬石灼巷旁天然坑溝轉彎處，因長期水流沖刷，為保護坡面下方民宅，將施設擋土牆。

林明溱表示，雨季逐漸接近，縣府針對有可能影響民眾安全及交通運輸的野溪、護岸、道路都加強會勘，需要補強、維修的都將盡速施工改善，希望給民眾安全的生活環境，也讓農產運輸更加順利。

(中時 )