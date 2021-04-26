證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤23日回穩，重新站回5日均線，日KD指標也在高檔鈍化，目前維持多頭格局。且26日大盤持續上攻，終場上漲272.02點，收在17,572.29點，呈現價漲量增情況，加權指數再創新高。此外，更留下一個多方跳空缺口17,300點，後市只要缺口不破，看好台股有望持續挑戰「萬八」關卡，近期仍建議投資人挑選強勢族群操作。

個股方面，本周納入投資組合的宏達電，營收獲利雖然表現平平，惟VR布局陸續開花結果，股價長線基期偏低，有望持續獲得低接買盤青睞，推升股價走高。

台股盤面表現多點開花，股價上周震盪劇烈的原物料族群，持續獲得資金關愛，鋼鐵指標股中鋼上漲近5％；而航運指標股裕民、長榮雙雙亮燈漲停，原物料族群有機會再起攻勢。至於電子股部分，晶圓代工、IC設計啟動反彈，強勢族群矽晶圓、面板、記憶體持續上攻。電子、傳產資金動能強勢，台股後市不看淡，看好本周持股表現。

(工商 )