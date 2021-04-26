財政部國產署26日公告標售2021年首批20宗地上權，為史上最多，權利金底價合計約38.5億元，主要為國防部營改基金釋出六都精華地，預計6月28日開標，使用期間皆為70年，其中北市松山區、高雄前鎮區兩大案皆破5億元規模。

官員指出，今年首批地上權標的，六都以台北市四宗最多，另外台中、台南、高雄分別有三宗、新北市一宗，合計權利金底價約28.8億元。非六都縣市則為新竹縣、雲林縣各兩宗，屏東縣、南投縣各一宗，合計權利金底價約9.7億元。

(工商 )