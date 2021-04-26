黃舒駿與妻子Sophia結婚10年，育有9歲兒子Sean和1歲女兒Sheena，他今在臉書po出女兒Sheena抓周的照片，林熙蕾夫婦也帶2個女兒到場同歡。現場準備了飛機、衣服、相機、導演喊卡的牌子等物品，黃舒駿說，Sheena爬得很慢，他愛女心切把女兒抱了起來，女兒先指了導演喊卡的牌子，後來又指了信用卡，他心想拍電影刷卡會很花錢不太好，兒子就把寫「book」字樣的牌子丟到她面前，她馬上就伸手抓起來了，象徵長大後跟爸爸一樣會唸書，讓黃舒駿相當喜悅。

是否望女成鳯？黃舒駿直言，其實從來沒有期待小孩要做什麼，「像我兒子出生以後，我都會想他可能會去月球、火星上下班了！我能教他什麼？我沒有希望他一定要做什麼。」她認為女兒將是看見2100年的新人類，身為父母的責任就是好好養她，希望她健康、開心，自己去選擇未來的路。

林熙蕾夫婦也參與黃舒駿女兒抓周派對，談到兩家人好交情，黃舒駿說，1995年林熙蕾剛出道的時候在拍廣告外型亮眼，他當時在EMI唱片擔任音樂總監，曾找她進歌壇，但不久後她就被香港的電影公司簽走了，拍了很多電影。

巧的是，兩人常常在飛機上碰到，黃舒駿和林熙蕾的老公也很聊的來，兩家人常常相約聚會，兩對夫妻同樣都是2011年結婚，林熙蕾夫婦結婚10周年派對方黃舒駿夫婦參加，這次黃舒駿為女兒慶生也邀林熙蕾夫婦一起來玩。

黃舒駿「馬不停蹄的憂傷」音樂劇邁入第4年，今年將在大陸14個城市巡迴，他日前成立了一個青少年音樂劇的培訓公司，希望培育更多會唱跳演的新人，他表示，正在修改劇本，預計明年啟動「馬不停蹄的憂傷2.0」版本音樂劇，明年會擴大演員陣容及場地，也會更新所有布景，光上海就預計演出38場。

黃舒駿為女兒舉辦抓周派對。（取材自臉書）

黃舒駿為女兒舉辦抓周派對。（取材自臉書）

黃舒駿為女兒舉辦抓周派對。（取材自臉書）

(中時 )