高市青年局26日啟動「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」，預計暑假正式登場。（柯宗緯攝）

高市青年局26日啟動「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」，預計暑假正式登場。（柯宗緯攝）

高雄去年青年失業率為六都第一，市長陳其邁指出，去年上半年青年失業率13.9％，12月降到12.4％。高雄市青年局26日則啟動「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」，另為吸引24歲以下青年在高雄就業，做滿6個月就給予2.1萬元補助，預計5月上路。

陳其邁以聯姻嫁娶作為比喻，強調高市府當媒人，陪伴青年就業，提供一條龍服務，提早在就學階段探索職涯，並到企業實習，並獲得僱用，最終穩定就業。

針對去年青年失業率位居六都之冠，陳其邁重申，韓國瑜任內的去年上半年，15至24歲青年失業率為13.9％，到去年年底已降到12.4％。高市府透過職場實習計畫、青年穩定就業計畫，給予就業補助，並鼓勵青年創業，青創基金在文創、5G AIot、漁創、農創等領域，都有多元創業補助計畫。

高市府今年祭出青年就業利多，受雇滿3個月發給9000元，滿6個月再發給1萬2000元的獎勵金。青年局長張以理說明，「青年上班打卡計畫」瞄準24歲以下青年，不論是否設籍高雄，只要在高雄就業，最高可領2.1萬元，預計5月上路到今年底。

「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」將在暑假登場，青年局與在地10所高中職、大專院校合作，邀請產業職人擔任業師，並與30間高雄新興或重點企業合作，為學員帶來豐富的職涯探索旅程，並鼓勵青年扎根高雄就業。

該計畫以「職對你有港覺」作為主題，力邀前主播徐展元用電競轉播的方式，邀請參與計畫的大專院校、高中職師長及產業達人夥伴，共同擔任活動關主，為高雄青年職涯探索之路把關。

(中時 )