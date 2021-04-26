全台第一也是唯一提供GMP等級的病毒載體製造商-啟弘生技，董事長阮大同表示，細胞及基因療法的生產過程中，病毒載體為目標基因傳遞至細胞的關鍵工具，隨著再生醫療產品的快速發展與相關適應症的持續拓展，愈來愈多的細胞與基因療法從實驗室概念轉向臨床試驗，並進一步規模化生產實現商業化價值，載體的供應成為整個產業鏈中不可或缺的關鍵環節，重要性與日提升，近年甚出現短缺。

阮大同進一步指出，生產病毒載體的製造過程複雜、成本昂貴且受優良製造規範(GMP)等級高標準管控，加上細胞與基因治療中使用的病毒載體具有高度多樣性和復雜性，大量製造非常耗時且仰賴高度的專業人才，需數年才能構建相關的專業知識體系，對新進廠商形成產業門檻。啟弘生技早於2019年即建立病毒載體的GMP等級製造代工廠，挾擁有提供病毒相關服務逾十年的專業經驗，能協助客戶的GMP廠產品檢驗延伸到病毒製造，且因熟悉國際相關法規需求，還能配合其他環繞的內部檢驗能量，提供一站式製造與檢驗平台服務。

阮大同表示，只要客戶決定在啟弘的工廠生產病毒載體，一站式的服務就能完整掌握時程，給予客戶更彈性的委託時程安排，減少其排隊或等待的時間。更重要的是，啟弘的測試報告已獲得國際監管單位的廣泛認可。

據研究機構Grand View Research的報告指出，伴隨細胞及基因療法市場的擴大，全球病毒載體市場需求料將逐年增長，預計2027年全球病毒載體市場規模將達到約11億美元，2020-27年的複合年增率近達15%。

(時報資訊)