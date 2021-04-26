全球疫情目前有擴大跡象，使得醫院醫療設備與個人保健產品需求大增，飛利浦(Philips)26日不僅公布亮眼的本業獲利數字，同時更是上調2021年財測目標。

這家荷蘭健康相關產品的科技大廠最新季報，本業首季獲利遽增74％，達3.62億歐元約4.38億美元，至於銷售業績也年增9％，雙雙超過市場預估值。

飛利浦表示，營收成長強勁超乎自己原先預估。因此，也順勢調高第二季財測目標。

販賣商品從個人電動牙刷，到醫療用影像系統都有的飛利浦，對2021年財測也從原先低成長，到現在上修為可望最多上看5%增長。

飛利浦補充，許多2020年遭到擱置的常規手術投資項目，都在2021年第一季訂單重新回流。自己關懷不中斷(Connected Care)部門的產品也供不應求，像是新冠染疫病患的呼吸器，監視器與軟體平台等，可進行遠端醫護的商品。

不過，飛利浦預測，在2020年新冠疫情剛爆發時，關懷不中斷部門的業績是好的不得了，但2021年的成長可能會隨時間而鈍化。

飛利浦26日股價表現平平，並無太多激情。從2021年迄今，飛利浦已上漲約15%。

業績看似前途一片好轉，但飛利浦指出，自己已提列2.5億歐元，當做有瑕疵的一些呼吸醫療機器預備金。因為清理方式不對，或使用程序不正確時，這些醫療用呼吸器具就會表現失準。不過，目前出槌的比率雖非常低，還是先提列以備不時之需。

飛利浦第一季的淨利為4000萬歐元，市場預估值為3260萬歐元，這是用EBITA(稅前息前折舊前攤提前的利潤)所計算出來的。還有，市場對飛利浦的營收預估值，也僅成長6%。

三月底左右，飛利浦曾公布，以37億歐元出售自己家電部門給中國大陸高瓴資本(Hillhouse Capital)後，也代表飛利浦就此退出家電市場。

(時報資訊)