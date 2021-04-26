因著不同族群、編織內涵大不相同，屏東大學26日難得邀請擅長賽德克族梭織的何珍襄及排灣族傳統織布工藝國家級保存者許春美，進行一場跨族群、跨世代浪漫對話，藉由對談激盪出的火花，讓外界更加認識原民傳統編織文化的美好。

高齡七旬的許春美耗時3年時間，將排灣族織布集結成冊，將她自小從部落學習織布的順序作為出版序列，讓習藝者能明白排灣族織布文化養成的脈絡。

書中詳述苧麻纖維處理並介紹織布工具，以及整經基本工序，完整解說40種排灣基礎傳統織布圖紋意涵，同時將文化倫理與部落規範，透過族語標記且以中文詮釋背後意涵，整本書的內容特別將動作以圖片詳細說明，如同許春美親自帶領，使得習藝者更加理解操作。

許春美直言，年輕時覺得手織落伍，讓她開始追求時尚，決定投入服裝設計，在時裝創作過程中，就常將原民圖騰融入現代服飾，這才了解自己最終還是要回到出生這片土地，從事推廣排灣族傳統織布工藝。

何珍襄同樣委託屏東大學出版敘述賽德克族梭織工藝手法和紋理的介紹，及她多年來累積的梭織作品，帶領大家一起體會梭織奧妙，並透過作品上圖騰、紋理，訴說一場傳統與時尚的美麗邂逅。

屏大文化創意產業學系主任葉晉嘉表示，籌辦分享會除能推廣原住民文化，更透過不同族群與世代間的交流，激盪出更多火花；當然不期待短短幾小時的座談會可以讓學生學會編織，但至少透過瞭解、進而欣賞，對於未來文創領域會有更多發想。

(中時 )