洗米時用甚麼器具裝盛最正確？一名女子在網路論壇表示，她因為直接用電子鍋的內鍋洗米，被男友痛罵這樣很傷內鍋，貼文一出引起兩派網友論戰，甚至有電視節目為此議題找電鍋廠商來解答，不料答案曝光讓眾人意外，有多家業者都表示，用電子鍋的內鍋洗米並沒有問題。

許多人認為，生米比較粗硬，因此直接用電子鍋的內鍋洗米，恐怕會刮傷內鍋，日本一名女子在網路論壇《発言小町》表示，她因為用內鍋洗米，男友撞見後竟痛罵她一頓，質疑會傷害內鍋，甚至痛批她的行為讓人難以置信，讓她覺得很委屈。

一名女子在網路論壇表示，她因為直接用電子鍋的內鍋洗米，被男友痛罵這樣很傷內鍋，貼文一出引起兩派網友論戰。(圖/截自発言小町)

不料貼文在《発言小町》引發兩派網友激烈論戰，甚至還被轉貼到推特、5ch等其他社群平台。其中一派的網友回應，直接用內鍋洗米，之後可以少洗一樣，不然米卡在篩籃上也很難處理，而且看到媽媽和奶奶之前都是用內鍋洗米，買電鍋的時候，店員也說沒問題。

另一派的網友則認為，用內鍋洗米，倒水的時候很麻煩，一邊洗還要一邊用手擋著，否則米會掉出去，如果一次要煮的量很大，用內鍋洗會更麻煩，此外因為希望內鍋可以用久一點，所以才會用篩籃洗米；還有網友笑說「老婆在家的時候會用篩籃洗，不在家的時候就用內鍋洗」。

由於貼文引起廣大討論，日本《朝日電視台》特地邀請各大電鍋廠商來解答，結果包含象印、虎牌、日立、三菱電機、夏普及松下等6家家電大廠全都說，可以用內鍋洗米，內鍋並沒有這麼容易受傷，不過前提是必需用手來洗，不要拿尖銳的調理道具去攪拌，否則真的會傷到內鍋；有一家家電廠百慕達（BALMUDA）建議，想維持內鍋最初的狀態，還是使用篩籃洗米比較好。

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(中時新聞網)