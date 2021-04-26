為撫慰民眾無法出國享受泰國美食的心情，泰國觀光局舉辦「Beautiful Thailand美麗泰國-泰國美食雙享送」活動，特別挑選北部4家泰國特色餐飲店，推出享受泰國美食抽獎活動。（泰國觀光局提供）

受到新冠肺炎疫情，國人無法出國，其中泰國一直是國人最愛的旅遊勝地之一，不少人大嘆難忘「泰」好玩。為撫慰民眾無法出國心情，泰國觀光局特別挑選北部4家泰國特色餐飲店，祭出吃美食抽獎活動。

泰國觀光局指出，去年起因新冠肺炎疫情影響無法出國，讓許多喜愛泰國的民眾非常想念泰國旅遊及美食。這次舉辦「Beautiful Thailand美麗泰國-泰國美食雙享送」活動，挑選北部4家泰國特色餐飲店，包括象園咖啡（內湖店）、泰讚了手工泰式茶（共6家店）、咖啡熊（共2家店）、哈哈羅55泰式船麵（板橋店）。

為慶祝母親節即將到來，帶媽媽來吃品嘗美食孝心滿分，還可參加抽獎活動，民眾只要在4／15至5／15活動期間任選其中下列一項活動參與，在合作店家打卡掃QR-Code線上填問券、泰國觀光局臉書上參與活動（依官方臉書活動步驟）、串什麼臉書參與活動（依官方臉書活動步驟），就有機會獲得合作餐飲店限定泰國特色餐券乙張，共計70張，為期四週，週週開獎。

相關獎品資訊如下（需自行至店內換取）：第一週-開獎時間4／22象園咖啡（小象樂園鬆餅），共8名、第二週-開獎時間4／29泰讚了手工泰式茶（泰式芒果糯米飲），共30名、第三週-開獎時間5／7 咖啡熊（泰式咖啡），共12名、第四週-開獎時間5／17哈哈羅55泰式船麵（船麵），共30名。

相關訊息請上泰國觀光局台北辦事處官網https：／／www.tattpe.org.tw／。

(中時 )