農委會主委陳吉仲（右）26日到旗山區視察荔枝園，他說，農委會將以最快速度協助農民度過難關。（林瑞益攝）

久旱不雨，高雄旗山、大樹等地的玉荷包荔枝產量恐重挫。目前，荔枝花開未結果，農民評估，最慘可能只剩1成多。農委會主委陳吉仲26日會勘後說，農委會以最快速度協助農民度過難關，後續並積極開辦農業保險，確保農民的收益。

陳吉仲與立法院經濟委員會26日南下旗山區視察荔枝園，高雄市農業局長張清榮等人陪同。

陳吉仲表示，高雄荔枝災損可望列入天然災害，農民如符合天然災害救助標準，每公頃將可獲得7萬5000元至9萬元不等補助，農委會將以最快速度協助農民度過難關，後續並將積極開辦農業保險，以確保農民的收益。

勝福社區總幹事潘見男說，當地荔枝園的底部是石頭，水分流失快，今年缺雨水，荔枝雖然有灌溉設施，也只是局部，造成有開花，但沒結果；就算有結果，也是掉光光，造成荔枝農進退兩難。對於產量，潘評估，可能不到1成，真的是有夠差，當地農民向立委陳情，希望能爭取補助。

另一名荔枝農表示，去年玉荷包欠收，1個多月前突然爆花盛開，原本希望今年可能會大豐收，未料，遇上乾旱，令人措手不及。荔枝花凋謝後，卻未結果，2、3甲的荔枝園著果率不到1成，只好忍痛全部砍掉。

農民說，雖然這兩天老天終於下雨了，但雨水也不能一次下太多，太多雨水也會造成荔枝結果後「開口笑」，目前，粗估今年玉荷包產量剩3、4成，後續還要看老天爺的心情。

高雄荔枝品種分為「黑葉仔」和「玉荷包」，產地集中於旗山、大樹、甲仙和內門等地。今年乾旱不雨，加上荔枝細蛾病蟲害肆虐，農民普遍對荔枝產量很不樂觀。

(中時 )