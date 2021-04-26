國立暨南國際大學校園內的花旗木，已經全面綻放，賞花遊客絡繹不絕，花期將延續到5月；2021年英國泰晤士高等教育公布世界大學影響力排名，暨大以絕佳的校園環境與生態多樣性指標，名列全球401-600名。

有「4月櫻花」之稱的花旗木，又名桃紅陣雨樹及泰國櫻花，原產地在印度、泰國、越南，每年3月底開花，花期長達兩個月，因為不易被風吹落，更具觀賞價值，近期因為乾旱，引發植物求生機制，導致花朵大爆發，出現難得一見的茂盛花況。

暨大校長武東星表示，暨南大學的校園景觀，隨著季節輪替，各有不同的風景，從1月的梅花、2月的山櫻花、3月的黃金風鈴木，4月的苦楝、番茉莉、流蘇及花旗木，5月油桐花、6月鳳凰花與阿勃勒、7月野薑花與穗花旗盤腳、8月桂花、9月台灣欒樹、10月美人樹、11月的洋紅風鈴木、及12月的艷紫荊，每個月都有不同的驚艷。

暨大的生態多樣性，也讓暨大在2020年的世界綠色大學評比，獲得全球排名第41名，更連續5年蟬聯國內國立綜合大學第1名。

暨大在2021最新世界大學影響力THE排名中，在環境永續與多樣化的相關指標中，名列前茅，第6項指標（潔淨水與衛生）於全球520所大學中排名60，表現優異；第9項指標（永續的工業與創新）於全球680所大學中排名201-300；第7項指標（可負擔的潔淨能源）於全球560所大學中排名301-400，充分展現暨大對環境的友善與生態永續理念。

(中時 )