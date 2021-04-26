今年中南部鬧水荒，在水情吃緊的情況下，部分縣市陸續實施供5停2措施，而有些地區也因為旱災關係，出現各種景像。昨(25日)就有民眾拍下濁水溪因長期缺水，讓自強大橋下游出現罕見的斷流景象，更有不少魚類擱淺在乾涸的溪床上被曬成魚乾，震撼畫面讓民眾看了好憂心。
雖昨日有短暫降雨，但雨量不多，仍未解決水情吃緊問題，有民眾在臉書社團二崙人(讚)出來上發出多張照片，並說明，他質疑是因為集集攔河堰的關係，把原該屬於濁水溪的水都攔截，才會讓濁水溪出現百年不曾見的斷流，發生在彰化、雲林交界的自強大橋。
從民眾拍下的照片可看到，濁水溪河床乾涸，只剩下一低窪處有些較淺的積水，他更拍下原本生活在濁水溪裡的魚蝦，現在因為缺水關係，全都翻肚擱淺在乾涸的溪床上，被曬成魚乾，他更拍下一條體型長大的鱸鰻，畫面讓人不忍直視，他也憂心地說，「台灣的母親濁水溪出現生態浩劫，魚蝦全GG了」。
民眾看到照片後也同樣憂心，祈求上天趕緊下雨，「天佑台灣」、「祈求上天趕快下雨」、「集集攔河堰真的是雲林人的惡夢，尤其是冬季的揚塵」。根據自由時報報導，集集攔河堰管理中心回應，集集攔河堰以往豐水期每日可供下游用水1100萬噸，但近來降雨量少水情吃緊，讓集集攔河堰上游水源也大幅減少，現每日只供199萬噸，但濁水溪生態基流量26萬噸並無減少。
(中時新聞網)
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