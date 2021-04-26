證交所26日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過富邦投信申請「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」係由MSCI Limited所編製及維護。

「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」，自母指數MSCI ACWI IMI（MSCI ACWI Investable Market Index）之成分股中，先以MSCI ACWI IMI Future Mobility Index之編製規則，篩選出未來車主題相關股票，再根據市值、流動性與掛牌交易所進行篩選，挑選經自由流通係數調整後市值前30大之公司編製而成。

證交所表示，目前上市ETF總計119檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

(工商 )