同行都看不下去，日前臉書出現一段影片，一名熊貓外送員發現另一位同行，將機車停在路邊時，用貼紙遮住車牌，男子見狀隨即將貼紙撕掉，並質問對方「為何違停要貼貼紙」？雙方陷入鬼打牆般爭執，最後貼貼的外送員直接騎車離開。

正義哥衝上去撕下貼紙(圖片取自/重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心FB)

一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」，上傳一段影片，一名正義熊貓外送員發現前方同行，在機車車牌貼上貼紙，正義哥上前撕掉並問為何要貼，貼紙男則回「為什麼不能」，正義哥反問「你要違規嗎、你要作奸犯科嗎」，貼紙男不斷強調「我違停不能貼嗎」。

貼紙男不斷鬼打牆說「違停為何不能貼貼紙」，正義哥見對方身上掛滿行車紀錄器，直嗆「你違規又要當檢舉達人嗎」、「很丟臉耶，不要當這種人啦」、「都是職業外送員不要這樣做」，最後正義哥表示還是要報警，而貼紙哥見爭論不休，決定轉身騎車離開。

影片曝光後引起網友兩極反應，一部分網友認為正義揭發很有勇氣，「最丟臉的就是被同行唾棄」、「這種人就是違規魔人，怕被檢舉」、「違規還敢這麼兇」；不過也有人表示正義哥處理方法不太好，就算對方違規，也不應該直接撕下貼紙，反正有錄到證據，可以直接報警就好。

(中時新聞網)