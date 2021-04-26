近日花旗木盛開，眾多遊客、攝影玩家紛紛尋找心目中的花旗木祕境，嘉義縣民雄鄉一處私人土地近日就因一整排花旗木綻放暴紅，結果經營養豬場的地主卻因暫放斃死豬的「停屍間」屢遭民眾檢舉有臭味，讓他不勝其擾，決定把花旗木移除，消息被民眾PO上臉書，不少網友直呼可惜！

張姓網友在近6萬人的「嘉義之美」臉書社團PO文，表示很多社團朋友去過民雄花旗木大排，也曉得那裡設置「停屍間」，結果很多攝影朋友拍攝美景同時，也向環保單位檢舉惡臭之類，讓業者每天接到公家機關關切電話10幾通，不堪其擾，決定這周將花旗木移除。

張姓網友向網友喊話，所謂停屍間都是私人土地且合法申請設置，樹木也是業者花錢種植，才有整齊劃一的美景，攝影同好去拍攝也要了解情形，而不是一味檢舉，只要每次盛開，業者被煩到爆炸，只好忍心移除，日後再也沒有這處美景了！

張姓網友也轉達地主想法，希望類似事情別再發生，往往美景都是建立在私人土地上，大家拍照不是什麼違法行為，但也要顧慮他人感受。

縣府農業處畜產保育科長石蕙菱說，暫放斃死豬的空間是合法設置，主要是疫情關係，畜牧場為避免化製廠人車頻繁進入場區恐造成傳染，才會設暫置空間。環保局空氣噪音防制科也說，上周確實有接到民眾陳情，今26日派員到場稽查，但沒有汙染情況，經聯絡地主，地主則抱怨每到花旗木盛開就被檢舉，相當困擾，並透露要移除花旗木，不想再自找麻煩。

(中時 )