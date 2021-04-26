美股三大指數23日造好，納指上漲1.4％。港股22日和23日共漲456點後，26日早升上50天線後乏力，收市失守兩萬九。

香港信報報導，恒指26日高開27點，開市後曾倒跌83點，見28,995點半日低，稍穿兩萬九後轉向上漲，曾升160點，見29,238點半日高，不過未能暫穩50天線（約29,166點）。恒指中午漲23點。A股午後向下，拖累恒指最多跌170點，低見28,908，收市跌125點，跌幅為0.43％，報28,952。大市全日成交額為1,474.83億港元。

國企指數同樣下跌，收報10,981點，跌86點，跌幅為0.78％。科指收漲，不過尾市升幅明顯收窄，收市升17點，漲幅為0.2％，報8,485點。

個股方面，美團倒跌0.5％，報305港元，成交居首達95.54億港元。成交第二位是騰訊，跌0.6％，報628.5港元。九倉置業升1.8％，為表現最好藍籌。蒙牛跌3.2％，為表現最差藍籌。

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