前陣子，2架美國RQ-4全球鷹無人機(Global Hawk)在俄羅斯與烏克蘭邊境附近進行偵察，據說其中1架在任務過程中發生稱通訊中斷，急轉彎返回的情況，美國軍方對此事未證實，而俄國媒體則得意的說，這是俄國的電子作戰系統起了作用，干擾了全球鷹的通訊。

防衛世界(Defense World)報導，據說這起事件發生在4月24日，全球鷹是從義大利的西哥奈拉空軍基地(NATO Base Sigonella)起飛，飛向烏克蘭共和國的哈爾科夫(Kharkiv)。未經證實的俄羅斯媒體報導說，全球鷹正對俄羅斯邊境區別爾哥羅德州(Belgorod Oblast)和克里米亞半島偵察。

俄國媒體表示，軍方當然不希望美國的間諜飛機在自己的地盤搜集資料，所以發動了電子干擾設備，成功挫敗了美國的情報活動。

美國官方消息沒有提及這一事件，若RQ-4的任務中止為真，也可能僅是遇到了機械技術問題，不一定與俄羅斯電子作戰有關。

不過，4月22日的防衛部落格(Defense Blog)有一篇報導，一位美國官員的說，俄羅斯正試圖阻止美國空軍RQ-4全球鷹的任務，他們開始放出干擾電波，試圖使QR-4失控。

美國軍方這陣子多次派出各種偵察機在俄羅斯邊界地區持續調查俄軍動態，每天2~3次，偵察區域包括黑海、克里米亞，和烏克蘭東部。

(中時新聞網)